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merkezli 10 ilde operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonunda personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:30 Son Güncelleme: 23.2.2021 10:32 ABONE OL
Konya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 10 ilde 15 şüpheliyi yakalamak için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Konya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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