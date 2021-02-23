Millet Kütüphanesi’ne yapay zekalı robot! Çocuklara bilimi sevdirecek...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde kurulan Bilim ve Teknoloji Atölyelerinde 5-10 yaş gurubu için Keşif Atölyesi, 9-17 yaş grubu için Tasarım ve Üretim Atölyesi ile Teknoloji Atölyesi bulunuyor. Teknoloji Atölyesi, 9-17 yaş arası çocuklar için fen, matematik, mühendislik, tasarım, robotik, kodlama ve programlama etkinliklerinin yapılması da planlanıyor.