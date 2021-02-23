Millet Kütüphanesi’ne yapay zekalı robot! Çocuklara bilimi sevdirecek...

Kütüphanesi sosyal medya üzerinden yapay zekalı öğrenebilen robota isim önerileri almaya başladı. Sosyal medya üzerinden önerilerini ileten vatandaşlar, 1958'de yapay zeka üzerine konferans veren Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'tan esinlenerek Robot Arf ismini ve Bilge, Çelebi, Cezeri isimlerini önerdiler.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde kurulan Bilim ve Teknoloji Atölyelerinde 5-10 yaş gurubu için Keşif Atölyesi, 9-17 yaş grubu için Tasarım ve Üretim Atölyesi ile Teknoloji Atölyesi bulunuyor. Teknoloji Atölyesi, 9-17 yaş arası çocuklar için fen, matematik, mühendislik, tasarım, robotik, kodlama ve programlama etkinliklerinin yapılması da planlanıyor.
Bu atölyelerde öğrenciler çeşitli etkinlikler yolu ile bilimsel kavramları keşfetmeleri, günlük hayatta karşılaştıkları basit problemlere yönelik çözüm geliştirebilmeleri, düşük hassasiyetli prototipleme yapabilmeleri ile çeşitli üretim alanlarında tecrübe kazanmaları, yeni ve özgün fikirler geliştirebilmeleri, robotik ve kodlama, programlama etkinlikleri ile algoritmik düşünmelerini hedefleniyor.