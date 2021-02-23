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’ne yapay zekalı robot! Çocuklara bilimi sevdirecek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı tarafından Cumhurbaşkanlığı ’nde kurulan Teknoloji Atölyesi’nde yapay zekayla öğrenebilen robot devreye girdi. Çocuklara bilim ve teknoloji çalışmalarına teşvik etmek için kullanılan robotun, ilk görevi ise yapay zeka sayesinde Türkçe’yi öğrenmek olacak.

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:58 Son Güncelleme: 23.2.2021 11:06 ABONE OL
Millet Kütüphanesi’ne yapay zekalı robot! Çocuklara bilimi sevdirecek...

Kütüphanesi sosyal medya üzerinden yapay zekalı öğrenebilen robota isim önerileri almaya başladı. Sosyal medya üzerinden önerilerini ileten vatandaşlar, 1958'de yapay zeka üzerine konferans veren Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'tan esinlenerek Robot Arf ismini ve Bilge, Çelebi, Cezeri isimlerini önerdiler.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde kurulan Bilim ve Teknoloji Atölyelerinde 5-10 yaş gurubu için Keşif Atölyesi, 9-17 yaş grubu için Tasarım ve Üretim Atölyesi ile Teknoloji Atölyesi bulunuyor. Teknoloji Atölyesi, 9-17 yaş arası çocuklar için fen, matematik, mühendislik, tasarım, robotik, kodlama ve programlama etkinliklerinin yapılması da planlanıyor.

Bu atölyelerde öğrenciler çeşitli etkinlikler yolu ile bilimsel kavramları keşfetmeleri, günlük hayatta karşılaştıkları basit problemlere yönelik çözüm geliştirebilmeleri, düşük hassasiyetli prototipleme yapabilmeleri ile çeşitli üretim alanlarında tecrübe kazanmaları, yeni ve özgün fikirler geliştirebilmeleri, robotik ve kodlama, programlama etkinlikleri ile algoritmik düşünmelerini hedefleniyor.

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Millet Kütüphanesi’ne yapay zekalı robot! Çocuklara bilimi sevdirecek...
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