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Merkezli 5 ilde /PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar , , illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 23.2.2021 17:30 ABONE OL
Siirt Merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheliye yönelik Siirt Merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari, Amasya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait CD'ler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Siirt Merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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