Soğuk kış günlerinin insana enerji veren yemek!

Karabük'ün Eflani ilçesinin kültürel mirası olan ve 2017 yılında Belediye'nin başvurusu ile Coğrafi Tescili alınan "Eflani Bandırması" yemeği soğuk kış günlerinde vazgeçilmez yemeği. Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul Belediyelerin bir görevi de kültürlerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en organik ve kaliteli hindilerinin yetiştiği Eflani'de hindi etinin suyuna köy yufkalarının ıslatılması ile yapılan "Eflani Bandırması" kış ayının vaz geçilmez yemeği arasında yerini alıyor. Eflani dendiği zaman akla hindi ve bandırma yemeği geldiğini belirten Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ata yadigarı olan yemeğe de sahip çıktıklarını belirterek" Belediyelerin bir görevi de yöresel kültürlere sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. İlçemiz bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sorumluluk alanlarımız içinde bulunan tarihi yapılara Belediye olarak sahip çıkıyoruz. "

EFLANİ DENİNCE AKLA HİNDİ VE BANDIRMA GELİR

Belediye Başkanı Ertuğrul ilçemizin 2 değerinin olduğunu belirterek" İlçemizin değerlerinden olan Hindi ve ondan yapılan Bandırma yemeğidir. Köy yufkası ve hindi etinin suyu ile yapılan Bandırma kışın vazgeçilmez enerji veren yemeğidir. Soğuk kış günlerinde ilçemiz de bolca tüketilen bu yemeğin yok olmasını önlemek ve ilçemizin adı ile anılması ile 2017 Eylül ayın da Belediye olarak müracaat ettik ve başvuru sonuna göre yemek ve çorbalar kategorisinde " Eflani Hindi Bandırması" coğrafi işaret tescili aldık. Böylece 100 asırdır ninelerimiz tarafından yapılan bu yemeğimiz artık ilçemizin adı ile tüm Türkiye'de anılıyor. Belediyelerin asıl görevlerinden biri de soyut ve somut kültürellere sahip çıkmaktır"

Ayrıca Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul 2019 yılında Ankara da düzenlenen "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" isimli yemek yarışmasında Eflani Meslek Yüskekokulu Aşçılık programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Sibel Ayyıldız, yöresel yemek konsepti ile yapılan yarışmada, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan 'Eflani hindi bandırması' ile birincilik elde ettiğini sözlerine ekledi.