Son dakika: ABD'yi arkasına alan Yunanistan'dan küstah tahrik: Birileri sufle vermiş, bu planlı bir kışkırtma

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ROLÜ BUYDU"

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD'nin tek başına küresel güç olduğu dönemin geride kaldığını ifade etti, şöyle konuştu:

Hegemonya el değiştiriyor. ABD'nin tek kutuplu dünya düzeni artık ortadan kalktı. Çok kutuplu bir dünya düzenine geçildi. Bu yeni dünya düzeninde ABD yerini almaya çalışıyor. Asıl mücadele alanı Pasifik. Çünkü ABD için birincil tehdit Çin'dir. ABD deniz gücünün kabaca yüzde 60'ı zaten Pasifik harekât alanındadır. Akdeniz ve Atlantik bölgesi Pasifik'e nazaran ikinci plandadır. Ancak Akdeniz havzasında 3 jeopolitik çekim alanı ABD'yi bu bölgeden koparamamaktadır. Birincisi kenar kuşak jeopolitiğidir. İkincisi enerji jeopolitiği ve sonuncusu da İsrail'in güvenliğidir.

ABD için en önemli jeopolitik hedeflerden birisi, Rusya'nın Güney'den kuşatılmasıdır. Burada da en kritik bölge Türk boğazları ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'dir. Soğu Savaş'ta Türkiye bu yüzden çok öne çıkarılmıştı, Türkiye'nin en önemli rolü buydu.