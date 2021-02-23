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: Grup Başkanvekili 'e hakaret eden Mert Yaşar tutuklandı

haberi... Grup Başkanvekili 'i sosyal medyada iğrenç sözlerle hedef alan avukat Mert Yaşar, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 23.2.2021 19:53 Son Güncelleme: 23.2.2021 20:04 ABONE OL
Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik aşağılık paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Mert Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mert Yaşar, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar tutuklandı
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