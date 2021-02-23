Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 20 bin öğretmen ataması müjdesi! Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili salgının seyrine göre yeni adımlar atılabileceğini ifade etti. Erdoğan, 20 bin öğretmen adayına atama müjdesi verdi. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri ve aşılama çalışmalarına dair de önemli mesajlar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli Ankaralılar, çok değerli hocalarımız, öğretmenlerimiz ve talebelerimiz sizleri en kalbi duygularım ile hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Milletin evine, bu Gazi mekana hoş geldiniz.

Ankara'da açılışlarını yaptığımız eğitim, öğretim tesislerinin öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlere ve katkısı olanlara milletim adına teşekkür ediyorum.

Bakın sadece eğitim demiyorum, öğretim de diyorum. 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimize sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1126 derslikli 88 okul yerine 2593 derslikli yeni okullar yaptık. 7541 derslik ile Ankara'daki derslik sayımızı 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. 189 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Tekli eğitim veren okul sayımız da 195'e yükseldi.

Milletimizin iradesi ile, Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Sadece bu 4 alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politika ve enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Bu yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmen ataması müjdesi! | Video

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Geçmiş yıllara Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik.

"90 KİŞİLİK SINIFLAR YERİNİ 30 KİŞİLİK SINIFLARA BIRAKIYOR"

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. İlk ders zilinin çalması ile tüm ders kitapları sıralarında çocuklarımızı bekliyor. Saatlerce yürüyerek köy okullarına gitmiyor, istisnalar dışında kapılarına kadar gelen servislerle gidiyor. Büyükşehirlerden, ilçelerimize kadar okullarımıza kütüphane kazandırmak için çalışıyoruz. 29 bin kütüphane ve 2 bin 750 dijital kütüphane ile hizmet sağlıyoruz. Kara tahtalar yerini, etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar 30 kişilik sınıflara yerini bırakıyor.

18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Türkiye eğitim altyapısını en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkeler arasında yer alıyor.

KORONAVİRÜS UYARISI: REHAVETE KAPILAMAYIZ

DSÖ bir açıklama yaptı, 2022'nin başında koronavirüsü inşallah, salgının sona ereceği beklentimiz var dedi. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlık yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Dünyada şu anda Türkiye aşılamayı en iyi şekilde yürüten ülke. Süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Herhangi bir rehavet çökerse, altından kalkamayız. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretimi ülke çapında kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Bu dönemde uzaktan eğitimi de başarıyla yürüttük. 1000'in üzerinde öğretmen ile çekimlerle 10 binden fazla televizyon içeriği oluşturduk. Uzaktan eğitimde EBA canlı dersleri devreye aldık. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Vaka ve hasta sayısının azlaması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12.sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.