Son dakika: Bilecik’te 6 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bilecik'te 6 kişinin mutasyonlu virüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alındı öğrenildi. Polis, farklı mahallelerde ikamet eden 6 kişinin evinin önünde nöbete başladı.

Bozüyük ilçesinde ikamet eden 6 vatandaşın yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkarken, 6 kişinin de mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edildi. Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde izole edilen hastaların tedavisinin devam ettiği belirtilirken, ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen hastalardan bazılarının şehirlerarası yolculuk yaptığı tespit edildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hastalığın bittiğine dair fikirlere kapılıp rehavete düşmemeleri konusunda uyardı Diğer yandan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mutasyonlu hastaların bulunduğu evlerde 24 saat aralıksız olarak nöbet tutuyor.