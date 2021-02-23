Son dakika: Gaziantep merkezli 22 ilde dev FETÖ operasyonu!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeleri tarafından örgütsel faaliyetler çerçevesinde 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar kullanılan 64 GSM hattı ile darbe girişimi sonrası da kullanıldığı tespit edilen 38 GSM hattı olmak üzere toplam 102 GSM hattının kullanıcısının tespitine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda örgütün genellikle öğrenci evlerinde kalanlar ile yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hat çıkardığı ancak bu hatların örgütte sözde yönetici pozisyonunda kişilerce kullanıldığı ve çok sayıda örgüt içi görüşme yapıldığı belirlendi.

Yapılan araştırmalarda kullanıcıların hatlarında ByLock, Kakao Talk gibi örgütün gizli haberleşme programlarının aktivasyon mesaj iletisi bulunduğu tespit edildi.

Araştırmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karar doğrultusunda bu sabah Gaziantep merkezli aralarında İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak'ın da yer aldığı 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında öğretmen, doktor, asker, avukat ve zabıtanın da olduğu 57 şüpheliden 50'si yakalandı.

Bu arada, şüphelilerden bazılarının mahrem askeri, emniyet ve eğitim yapılanmaları içerisinde yer aldıkları öğrenildi.

Diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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