Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

haberi: 'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

haberleri... , Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Başsavcılık, 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 17:48 Son Güncelleme: 23.2.2021 18:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

Son dakika haberi: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı | Video

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA