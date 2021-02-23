Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Bolu'da vaka sayılarında korkunç artış

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN VAKALAR ARTTI

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen koronavirüs vakaları arttı.