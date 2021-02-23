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: INTERPOL'ün kırmızı bülten ile aradığı terörist Ankara'da yakalandı!

haberine göre; Kırmızı bülten ile INTERPOL tarafından aranan 'lı terörist Ankara'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Teröristin Türkiye'den kaçmak üzere olduğu, 'ne gittiği sırada yakalandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 09:33 Son Güncelleme: 23.2.2021 09:46 ABONE OL
Son dakika: INTERPOL'ün kırmızı bülten ile aradığı terörist Ankara'da yakalandı!

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

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Son dakika: INTERPOL'ün kırmızı bülten ile aradığı terörist Ankara'da yakalandı!
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