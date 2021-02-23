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Son dakika: açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: : Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:54 Son Güncelleme: 23.2.2021 12:04 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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