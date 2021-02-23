Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:54Son Güncelleme: 23.2.2021 12:04ABONE OL
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.