Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda flaş paylaşım! 4 PKK/YPG'li terörist böyle etkisiz hale getirildi | Video