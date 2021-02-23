Son dakika haberi: PKK katliamından sağ kurtulan asker anlattı: Deliklere kaçıyorlar

HER AN "VATAN" DEDİK; KOL KOLA DİZİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Her ne olursa olsun bizim dilimizde hep 'vatan' vardı. Vatan sağolsun dedik ve şahadet şerbetini içmek için bekledik. O sırada kol kola bizleri sıraya dizdiler ve ateş etmeye başladılar. Bize ateş eden terör gurubu 50-60 kişilik bir gruptu. Arkadaşlarımız şehit oldu, ben yaralı olarak kurtuldum. Dizimden yaralandım.