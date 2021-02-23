Son dakika: Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı: Yasakların kalkacağı ve normalleşme takviminin açıklanacağı gün...

Yasakların kalkacağı sürecin başlangıcı için son kabine toplantısında Mart ayını işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takvimin illere göre belirleneceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu açıklama sonrası milyonlarca vatandaş, bu hafta kabine toplantısı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Son yapılan toplantı kararları kamuoyuna duyurulmuş ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı tarih olan Mart ayı işaret edilmişti. Buna göre; illerin vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.