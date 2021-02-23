Taşköprü Aspir Yağı markalaşıyor

Derince Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde başlattığı aspir projesine özel önem veriyor. İshakçılar merkezli Derince'ye bağlı 7 köyde geçtiğimiz yıl aspir bitkisi yetiştiriciliğini başlatan Derince Belediye Başkanı Aygün, aspir yağının şişelenmesi ve tesisleşme hamlesi ile birlikte yeni bir sürecin daha startını verdi. 2020'de ilk aspir ekiminin gerçekleştiği Derince'de hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı'nın bu yıl içerisinde şişeleme işlemi gerçekleşmişti. Taşköprü Aspir Yağı'nın tanıtımını yapan Başkan Aygün, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde başkentte çok önemli ziyaretlerde bulundu.

ELLİBEŞ VE YÖNETİMİNE ZİYARET

Taşköprü Aspir Yağı ile ilgili çeşitli temaslarda bulunan Başkan Aygün, son olarak AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu üyelerine Taşköprü Aspir Yağı takdim eden Başkan Aygün, aspir yağının üretiminden, paketlenmesine kadar olan süreci detaylı bir şekilde aktardı. Başkan Aygün, ayrıca tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi kuracaklarını ifade etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Derince'ye hem gelir hem de istihdam sağlayacak projenin hayata geçmesinden dolayı Başkan Aygün'ü tebrik etti.