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Terör propagandası yapmışlardı! Skandal videoyla ilgili valilikten açıklama

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde "Hilafet" konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü gözaltına alınmıştı. Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 19:06 ABONE OL
Terör propagandası yapmışlardı! Skandal videoyla ilgili valilikten açıklama

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde "Hilafet" konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü gözaltına alınmıştı. Afyon Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada:
"12.01.2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorıum Antik Kentinde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Terör propagandası yapmışlardı! Skandal videoyla ilgili valilikten açıklama
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