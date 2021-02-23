Terör propagandası yapmışlardı! Skandal videoyla ilgili valilikten açıklama

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde "Hilafet" konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü gözaltına alınmıştı. Afyon Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada:

"12.01.2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorıum Antik Kentinde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.