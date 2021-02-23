Tramvay projeleri kağıt üstünde kalmış

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Tekdemir'in "Edirne Tramvay Hattı Projeleri" kitabında 1873 yılından 1911'e kadar Edirne için tasarlanan tramvay hatlarının projeleri yer alıyor.

Doç. Dr. Tekdemir'in "Edirne Tramvay Hattı Projeleri" kitabı, Kitabevi Yayınlarından çıktı. Doç. Dr. Aziz Tekdemir, yayınlanan kitabını TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aziz Tekdemir tarihi kayıtlara dayalı bir eser kaleme aldığını belirterek, "XIX. yüzyıl ortalarına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere Osmanlı Devleti'nin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde toplu ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak adına ilk olarak İstanbul'da çalışmalara başlanmış ve şehir içi ulaşım amacıyla tren ve tramvay hatları inşa edilmiştir. Kısa süre sonra da taşrada demiryolu istasyonlarından şehir merkezlerine insan ve eşya nakletmek amacıyla tramvayların tesis edilmesi düşünülmüş ve bu nedenle ülkenin önemli merkezleri için tramvay projeleri hazırlanmıştır. Ancak bu projelerin çoğu tasarıda kalmıştır. Bunlardan birisi de Edirne Tramvay Projesidir" dedi.

HAYATA GEÇMEDİ

Edirne'de tramvay hattı inşası için birçok teşebbüsler olduğunu fakat ülkenin içinde bulunduğu sosyal - iktisadi ve siyasi durumdan dolayı hattın yapımının gerçekleşmediğini ifade eden Doç. Dr. Tekdemir "Ticaret ve Nafia Nezareti tarafından Edirne Tramvay hattı projesi ile ilgili çalışmalar yapılarak başlangıçta Karaağaç'ta bulunan Şark Demiryolları İstasyonundan sadece şehrin merkezine atlı ve daha sonra da hemen hemen Edirne'yi çevreleyen bir elektrikli tramvay hattının yapılması düşünülmüştür. Böylelikle ulaşım ile eşya - emtia nakliyatının kolay ve hızlı bir şekilde yapılması tasarlanmıştır. Eserimizde 1873 yılından 1911'e kadar Edirne için tasarlanan tramvay hatlarının projeleri değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kitapta, Edirne'de 1873 – 1911 yılları arasında hayata geçirilmesi düşünülen ancak tasarı aşamasında kalan tramvay hatlarına ilişkin projelerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.