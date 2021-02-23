Yasadışı girişlere hudut karakolu engeli

Suriye'deki iç savaş ve karışıklardan kaçarak ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışan Suriye'li vatandaşların sınırdaki hareketliliklerine Hudut Karakollarınca müsaade edilmiyor.





Hudut Birlikleri, gece gündüz demeden, olumsuz hava şartlarına rağmen sorumluluğunda bulunan sınır hattını elinde bulunan tüm imkanları kullanarak öz veri ile korumaya ve yasadışı girişlere engel olmaya devam ediyor.





Kızıltepe İlçesi Mehmetli Hudut Karakol Komutanlığınca yasadışı giriş yaparken yakalan, adli ve idari işlemlerinin tamamlanması için Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 4 Suriye uyruklu vatandaş hakkındaki araştırma ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.