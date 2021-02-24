Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 24 Şubat koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı ile 24 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı

son dakika duyuruldu! ile ve

“Corona virüsü son dakika” haberleri yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde salgının ortaya çıktığı 11 mart 2020 tarihinden bu yana toplam 28 bin 285 kişi yaşamını yitirdi. resmi sitesi ve Bakan Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam edilirken bugünkü 'de koronavirüs son durum verileri öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor. ile bugünkü vaka sayısı bilgileri…

Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:49 Son Güncelleme: 24.2.2021 23:49 ABONE OL
24 Şubat koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı ile 24 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı

Yurt ve dünyadan "Corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. 2020 yılı başlarından küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizdeki etkilerini 11 Mart 2020 tarihinde göstermeye başlayan pandemiyle ilgili günlük Türkiye corona virüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile yanı sıra Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Salgın başından bugüne kadar toplamda 2 Milyon 655 Bin 633 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyulurken bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı bilgileri merak edilerek 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

24 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 24 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;

24 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

23 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 107
  • HASTA SAYISI: 633
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 546

22 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 104
  • HASTA SAYISI: 623
  • VEFAT SAYISI: 78
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 690

21 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 546
  • HASTA SAYISI: 601
  • VEFAT SAYISI: 77
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 002

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15-21 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 68,23
  • Ankara'da 35,39
  • İzmir'de 42,67 oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
24 Şubat koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı ile 24 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA