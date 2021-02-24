24 Şubat koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı ile 24 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı

Yurt ve dünyadan "Corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. 2020 yılı başlarından küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizdeki etkilerini 11 Mart 2020 tarihinde göstermeye başlayan pandemiyle ilgili günlük Türkiye corona virüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile yanı sıra Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Salgın başından bugüne kadar toplamda 2 Milyon 655 Bin 633 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyulurken bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı bilgileri merak edilerek 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

24 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 24 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;