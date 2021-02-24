Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi!

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve normalleşme takvimi için duyurulan 1 Mart tarihine az bir zaman kala en çok araştırılan konulardan bir tanesi yasaklar ve kısıtlamalara yönelik konular oluyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranırken normalleşme kararları ile yeni kararlar kritik toplantı sonrası yapılacak açıklamalar ile netlik kazanacak. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı tarihinde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu haftanın Kabine Toplantı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.