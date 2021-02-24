Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'nin ülkesinin önemli ortağı ve NATO'da stratejik müttefiki olduğunu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun olumlu ilerleme kaydetmesini ümit ettiğini söyledi.

Başbakan Babis, Twitter'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile bir araya geldiğini belirtti.

Babis, "Türkiye bizim önemli ortağımız ve NATO'da stratejik müttefikimiz. Bu nedenle Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun aynı şekilde üye ülkelerle de olumlu ilerlemesini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Babis'in daveti üzerine gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Bağış, toplantının çok olumlu atmosferde geçtiğini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını Babis'e ilettiğini ifade etti.

Bağış, görüşmede Başbakana Yıldız Teknik Üniversitesi Abdülhamit Merkezi Başkanlığından özel olarak getirttiği, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın özel fotoğraf koleksiyonundan Çekya'nın Karlovy Vary şehrine ait 19. yüzyılda çekilmiş tarihi fotoğraflardan oluşan bir koleksiyon hediye ettiğini söyledi.

Babis'in hediyeyi çok beğendiğini ve tarihi fotoğraflarla yakından ilgilendiğini aktaran Bağış, görüşmede özellikle iki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmelerin ele alındığını dile getirdi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET YÜZDE 12 ARTTI"

Büyükelçi Bağış, "Başbakan ile yaptığımız görüşmede, geçen yıl salgın hastalığın olumsuz etkilerine rağmen iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 12 arttığını belirttim. Çek yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarını artırdığını, savunma sanayi başta olmak üzere turizm, enerji, inşaat ve tarım alanlarında ilişkilerin geliştiğini kendisiyle paylaştım. Bu gelişmeleri memnuniyetle takip ettiğini bana ifade etti." şeklinde konuştu.

Çekya'nın Türkiye'nin AB sürecine verdiği desteği sürdürmesinin önemine işaret ettiğini belirten Barış, bazı inşaat projelerinde Türk ve Çek firmaların iş birliği yapması hususundaki görüşlerinin Babis tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

Bağış, özellikle salgın sonrası tatil döneminde Türkiye'nin hizmet ve kalite açısından Çek vatandaşları için önemli bir alternatif olacağına dikkati çektiğini sözlerine ekledi.