CHP'li Özgür Özel'den PKK'nın Gara katliamı ile ilgili skandal sözler: "Mesele kimin öldürdüğü değil"

Terör örgütünün Gara katliamı sonrası Türkiye ve dünya terörü bir kez daha lanetledi. PKK'yı kınamak yerine kara propagandaya girişen CHP'den ise yine skandal bir açıklama geldi.

CHP'li Özgür Özel'den Gara katliamı ile ilgili skandal açıklama | Video

'MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında "Esas meselenin kendisi şudur; "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı. Özgür Özel terörü lanetlemek yerine AK Parti ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.