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'li 'den PKK'nın ile ilgili skandal sözler: "Mesele kimin öldürdüğü değil"

Grup Başkanvekili 'den PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği katliama ilişkin skandal bir açıklama geldi. Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, "Esas meselenin kendisi şudur; oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" dedi. Skandal ifadelere sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:52 Son Güncelleme: 24.2.2021 12:03 ABONE OL
CHP'li Özgür Özel'den PKK'nın Gara katliamı ile ilgili skandal sözler: Mesele kimin öldürdüğü değil

Terör örgütünün Gara katliamı sonrası Türkiye ve dünya terörü bir kez daha lanetledi. PKK'yı kınamak yerine kara propagandaya girişen CHP'den ise yine skandal bir açıklama geldi.

CHP'li Özgür Özel'den Gara katliamı ile ilgili skandal açıklama | Video

'MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında "Esas meselenin kendisi şudur; "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı. Özgür Özel terörü lanetlemek yerine AK Parti ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.

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CHP'li Özgür Özel'den PKK'nın Gara katliamı ile ilgili skandal sözler: "Mesele kimin öldürdüğü değil"
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