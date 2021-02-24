CHP’ye taciz iddialarını sorunca hemen aile değerlerine saldırıyor

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Çelik, şunları kaydetti: "Ne zaman 'CHP'deki taciz iddialarını ne yaptınız? Bunlarla ilgili bir önlem aldınız mı?' diye sorsak, hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldıran bir siyasi tutum geliştiriyorlar. Politik sorumluluk, politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım. Aile değerleri üzerinden siyaset yapan, siyasi eleştiri getiren kim varsa bunun kınanacak bir durum olduğunu, bundan kaçınılması gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyoruz."