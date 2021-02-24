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'da iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı: 12 kişi yaralandı

'da iki aile arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralanırken, polis geniş çapta inceleme başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 22:27 Son Güncelleme: 24.2.2021 22:28 ABONE OL
Diyarbakır'da iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı: 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'daki olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kareçevre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpek yüzünden çıkan tartışma ailelerin araya girmesiyle büyüdü. Taşlı sopalı başlayan kavga, silahlı kavgaya dönüştü.

12 KİŞİ YARALANDI

12 kişinin yaralandığı olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri olayla ilgi geniş çapta inceleme başlatarak mahallenin etrafında etten duvar örüp giriş çıkışları kapattı.

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Diyarbakır'da iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı: 12 kişi yaralandı
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