Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanılır?

2016 yılında yapılan yeni düzenleme ile beraber eski sürücü belgeleri yerine yeni çipli sürücü belgeleri geldi. Yenilenen ehliyet ayrıca 16 farklı kategoriye ayrıldı. Eskiden A, B, C, D gibi bilinen ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F şekline dönüştürüldü. Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar bu sınıflardan kendilerine uygun olanı seçip başvuru yapacaklar. Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanılır? Sorusu burada merak edilmektedir. Ehliyet sınıfları nelerdir? İşte yanıtları…

EHLİYET SINIFLARI NELERDİR?

Yeni ehliyetlerle beraber ehliyet sınıflarına da düzenleme getirildi. Araçlara takılan ek yükler, römorklar, yaş sınırları gibi birçok etkene bağlı olarak sınıflar belirlendi. Mesela; B sınıfı ehliyet kullanan birisi minibüs de kullanabilirken artık belirli deneyim kazandıktan sonra kullanabilecek. Engelli vatandaşların kullanmış olduğu H sınıfı ehliyet kaldırıldı. Otomatik vites sürücü belgesi de yeni eklendi. Ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F olarak belirlendi.

EHLİYET SINIFLARI KAPSAMLARI

Motorlu bisiklet yani Moped sürücüleri için M sınıfı sürücü belgesi getirildi. Yaş sınırı 16 olarak belirlenirken azami hız sınırları da eklendi. Azami hızı saatte 45 km'yi, eğer içten yanmalı motoru varsa silindir hacmi 50 santimetreküpü, eğer elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirildi. M sınıfı ehliyet tam 10 sene geçerlidir.

C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,

M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.

Ehliyet sınıfları deneyim şartları şu şekildedir:

A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

2C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, Sürücü belgesine sahip olmaları, A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

SINIF YETKİ YAŞ TECRÜBE KAPSAM SÜRE M Motorlu Bisiklet 16 - - 10 yıl A1 125 cc'ye kadar Motosiklet 16 - - 10 yıl A2 35 kw yi geçmeyen Motosiklet 18 - M - A1 10 yıl A 35 kw yi geçen Motosiklet 20 2 yıllık A2 M - A1 - A2 10 yıl B1 4 tekerli Motosiklet 16 - M 10 yıl B Otomobil ve Kamyonet 18 - M - B1 - F 10 yıl BE Röomorklu Otomobil ve Kamyonet 18 B M - B - B1 - F 10 yıl C1 7500 kg'a kadar Kamyon ve Çekici 18 B M - B - B1 - F 5 yıl C1E 12000 kg'a kadar Kamyon ve Çekici 18 C1 M - B - BE - B1 -C1 - F 5 yıl C Kamyon ve Çekici 21 B M - B - B1 -C1 - F 5 yıl CE Römorklu Kamyon ve Çekici 21 C M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F 5 yıl D1 Minibüs 21 B M - B - B1 - F 5 yıl D1E Römorklu Minibüs 21 D1 M - B - BE - B1 - D1 - F 5 yıl D Minibüs ve Otobüs 24 B M - B - BE - B1 - D1 - F 5 yıl DE Römorklu Minibüs ve Otobüs 24 D M - B - BE - B1 - D - D1 - D1E - F 5 yıl F Lastik Tekerlekli Traktör 18 - M 10 yıl G İş Makinası 18 - M 10 yıl

EHLİYET SINIFLARI YAŞ SINIRI

M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

EHLİYET SINIFLARI FİYATLARI