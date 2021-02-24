Esenyurt'ta inşaat projesi üzerinden dolandırıcılık suçuna 316 yıl 3 ay hapis

Esenyurt'ta inşaat projesi üzerinde maket evler yaparak, yasal prosedürleri tamamlanmadan daire satışı yapan 6 sanığın yargılandığı davada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkeme heyeti, şirketin sahibi olan tutuklu sanık Temel Bulut'a 316 yıl 3 ay hapis cezası verirken, 5 sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Temel Bulut ve Özkan Oral Bulut'un Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketini kurduğu, ailevi yakınlık bulunan diğer şüphelilerle birlikte fikri ve fiili dayanışma içinde hareket ederek Esenyurt'ta 2013, 2014 ve 2015 yılları içinde tamamlanıp bitirilmek üzere kamuoyunda reklam ve tanıtım kampanyaları düzenledikleri belirtilmişti.

Hazırlanan iddianamede 6 şüphelinin müştekileri ikna edip Eviva, Eviva Tower, Ewiva Home, Ewiva Nirvana, Ewiva Gümüşcity ve benzeri adlar altında konut yapı projelerinden henüz inşaatına başlamaksızın ve yasal prosedürünü tamamlamaksızın maket üzerinden satış yaptıkları, bu şekilde müştekilere kandırıcı mahiyette davranışlarla maddi kazanım sağladıkları belirtildi. 130 mağdurun yer aldığı iddianamede Temel Bulut, oğulları Özkan Oral Bulut ve Volkan Vural Bulut, satış danışmanı Mine Turğut, yeğeni Alper Fatih Bulut ve gelini Ecem Bulut hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçundan 1300 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Temel Bulut SEGBİS sistemiyle bağlanırken, sanık Mine Turğut, Temel Bulut, Fatih Alper Bulut hazır bulundu. Duruşmaya katılan ve sanık taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Temel Bulut, "Ben 4 yıldır tutukluyum, tutuklu olmamdan dolayı mallarıma sahip çıkamıyorum. Yüksek miktarda maddi kaybım vardır. Bir yıl önce serbest kalmış olsaydım, şuan mağdur olanların mağduriyetini gidermiş olacaktım. Bölgede şuan imar affı çıkmıştır. İmar affından dolayı iki yıl önce herkes tapusunu aldı, cezaevinden olduğum için alamadım. Müştekilerin tapularını da veremedim. Dolandırıcılık yapmadım, ticaret yaptım. 100 lira harcadıysam 10 liralık satış yapmışım. İnşaatlara çok daha fazlasını harcadım. Beraatimi talep ediyorum.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Temel Bulut hakkında 130 mağdura karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan toplam 316 yıl 3 ay hapisle, bir milyon 275 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Özkan Oral Bulut, Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Ecem Bulut ve Alper Fatih Bulut'un "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası konuşan mağdur avukatı Orhan Boran, "Temel Bulut aleyhine verilen hapis cezası tarihi karardır. Zira artık konut satma vaadiyle mağdurları dolandıranların sürecin sonunda çok ciddi hapis cezası almalarını bilmelidirler" diye konuştu.

Avukat Orhan Boran