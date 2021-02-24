FETÖ’nün kumpasçı askeri tabipleri hakim karşısında! Şok mangalarını geçtiler, onları aşamadılar

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapılıyor. Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianamedeki suçlamalar okundu. Ardından sanıklara savunmalarını yapmaları için söz hakkı verildi.



"FETÖ üyeliği", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi" suçlarından soruşturma yürüten savcılık, Fetullah Gülen ve 11 tutuklu askeri tabip hakkında dava açmıştı.



Savcılık ayrıca şüphelilerin, FETÖ'nün gizli örgütsel iletişim yöntemi olan ankesörlü telefon hatlarından sivil örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları tespitinde bulunmuştu.

HER TÜRLÜ MOBİNGİ YAPTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün askeri okullara sızdıktan sonra kendilerinden olmayanları çeşitli kumpaslarla tasfiyeye giriştikleri anlatılıyor.



İddianamede, örgütün askeri liselere yerleştirdiği öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmadan harp okuluna geçişlerini sağladığı, diğer askeri öğrencilere ise haksız disiplin cezaları ve düşük not verdikleri belirtiliyor. Böylece kendileri istifa etmeleri beklenen öğrencilerin, istifa etmedikleri takdirde mezuniyetlerine bir ay gibi kısa bir süre kala bu kez sağlık gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldıkları vurgulanıyor.

33 ÖĞRENCİ MAĞDUR

2008 yılında şok mangalarını geçen ve okul ile bağı koparılamayan 33 Kuleli Askeri Lisesindeki öğrencinin mezuniyetlerine bir ay kala Yeşilyurt Hava Harp Okulu Polikliniğine sevk edildikleri ve sağlık gerekçesiyle tasfiye edildikleri kaydediliyor. Eğitim hakları ellerinden alınan 33 askeri öğrenci davanın mağdur ve müştekileri olarak gösteriliyor. Bu öğrencilerin 2008 yılında okula kayıt yaptırırken herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemesine rağmen 2013 yılında mezun olmadan önce psikolojik uyum bozukluğu, kardiyo-kalp yetmezliği, göz, ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle okuldan ilişiklerinin kesildiği öne sürülüyor. 2013 yılında muayeneleri yapacak askeri tabiplerin, örgüt mensupları arasından seçildiği ve sağlık kurulunun bu şekilde oluşturulduğu ifade ediliyor.

ELEBAŞIYLA GÖRÜŞEN TABİP ALBAY İTİRAFÇI

Öte yandan, soruşturma aşamasında bir şüpheli tabip albay itirafçı olmuştu. Doğrudan elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'ye giderek görüşen ve hakkında FETÖ'cü olduğuna dair çok sayıda ifade olan tabip albayın, sağlık kurulu başkanı olarak görev yaptığı belirlenmişti.