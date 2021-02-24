Figen Yüksekdağ davasında yeni gelişme! Dosyası birleştirilecek

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Terör örgütü yöneticiliği', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından yargılanan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın davasının birleştirilmesine karar verildi.

Cumhuriyet savcısı sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmayacağına dair mazeret dilekçesi veren Figen Yüksekdağ'ın, üzerine atılı suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle mevcut davanın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesini istedi. Sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Mahkeme, mevcut dava dosyasının Kobani olayları davası ile birleştirilmesine ve Yüksekdağ'ın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesine hükmetti.