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Gara şehidinin babasına ev hediye etti

Terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan biri olan Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya'ya Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. tarafından bir ev hediye edildi. Şehit babası duygu dolu anlar yaşadı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:39 ABONE OL
Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem ev hediye etti

Pençe Kartal-2 Harekât bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaş şehit edilmişti. 13 şehitten biri ise Mardinli Vedat Kaya'ydı. Şehidin babası Şehmus Kaya'ya Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem tarafından Mardin'in Artuklu İlçesi'nde bir ev hediye edildi.

ŞEHİT BABASI, EV HEDİYESİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Şehit babası Şehmus Kaya, Zeynel Abidin Erdem'in ev hediyesi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mardinli iş insanı Zeynel Abidin Erdem'in bu evi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın bilgisi dâhilinde şehit babasına hediye ettiği öğrenildi. Şehit babasına evin tapusu ise dün teslim edildi.

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Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem ev hediye etti
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