Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem ev hediye etti

Pençe Kartal-2 Harekât bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaş şehit edilmişti. 13 şehitten biri ise Mardinli Vedat Kaya'ydı. Şehidin babası Şehmus Kaya'ya Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem tarafından Mardin'in Artuklu İlçesi'nde bir ev hediye edildi.

ŞEHİT BABASI, EV HEDİYESİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Şehit babası Şehmus Kaya, Zeynel Abidin Erdem'in ev hediyesi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mardinli iş insanı Zeynel Abidin Erdem'in bu evi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın bilgisi dâhilinde şehit babasına hediye ettiği öğrenildi. Şehit babasına evin tapusu ise dün teslim edildi.