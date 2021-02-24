Gara’ya hava operasyonu 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Teröristlerin SİHA ve F-16 savaş uçaklarınca vurulduğu öğrenildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.