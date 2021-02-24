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Gara’ya hava operasyonu 8 terörist etkisiz

Keşif ve gözetleme araçlarının ’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde de 4 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.2.2021 ABONE OL
Gara’ya hava operasyonu 8 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Teröristlerin SİHA ve F-16 savaş uçaklarınca vurulduğu öğrenildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Gara’ya hava operasyonu 8 terörist etkisiz
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