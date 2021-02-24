‘Hepsini öldürün’ talimatı aldık

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda ele geçirilen iki teröristin görüntülü ifadeleri Milli Savunma Bakanlığı'nca paylaşıldı. 13 vatandaşımızın şehit edildiği operasyon sırasında yakalanan teröristlerden biri, "Alınan rehinelerin öldürülmesi" talimatı verildiğini ifade ederken, diğer terörist, "'Onları öldürün' diye duymuştum, Sorej söylemişti" dedi. Harekât sırasında yakalanan "Merkaz Botan" kod adlı PKK'lı terörist Doğan Geçgel, bölücü terör örgütüne Mart 2014'te katıldığını söyledi. Gara'da Siyane bölgesindeki mağarada alıkonulan vatandaşların yanında olduğunu belirten Geçgel, ifadesinde şunları aktardı: "Sekiz kişiydik, tünel uzun olduğu için ve zikzaklı olduğu için diğer kapı görünmüyordu.Dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik, yerde rehineleri ölü vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarı çıkmadan önce 'Teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin. Dışarı çıktım, 'Ben teslim oluyorum' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldı. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs, Sorej kod isimli sorumluya demişti ki, 'Buraya operasyon olursa, bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani, 'Onları öldürün' diye duymuştum, Sorej söylemişti." Yakalanan diğer terörist "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer ise 2012'de PKK'ya katıldığını belirtti. İfadesinde 2020'de "Gara'daki cezaevinde" görevlendirildiğini aktaran terörist, "Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti ve 10 Şubat 2021'de Roj Baş'a doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti" dedi.