İcra yalanıyla dolandırdılar! O çift yakayı ele verdi

İstanbul Fatih'te icraya düşmeden araba alacağını söyleyerek dolandırıcılık yaşan çift, yakayı ele verdi. Dolandırdığı onlarca vatandaşın mahallede çifti araştırması sonrası ortaya çıkan durum ardından mağdurlar şikayetçi oldu.

43 yaşındaki Çetin Özgül, İstanbul Fatih'te ikamet ediyordu. Geçtiğimiz yıllarda Arkadaşlarıyla bir ortamda oturduğu sırada genç adam, Kerem-Özlem U. isimli çift ile tanıştı. İddiaya göre bu çift, icralık olan arabaları icra işlemlerine başlamadan araçları ucuz fiyatlara alabildiğini söyledi. Çift ile genç adam arasında aylar boyunca oluşan güven ilişkisi sonrası Özgül, çiftten kendisi için bir araç almalarını istedi.

'İCRAYA DÜŞMEDEN ARAÇ BULURUZ' YALANI



Genç adamın talebi üzerine Kerem-Özlem U. çifti, bir araç bulduklarını, icra işlemlerine başlamadan hemen önce gerekli olan harç ücretini yatırmasını istedi. Yine iddiaya göre, Çetin Özgül harç işlemleri adı altında yaklaşık 50 bin liralık bir ödeme yaptı.



Aradan günler geçti. Çift tarafından genç adama sadece araç fotoları gönderildi. Arabanın akıbetini sorduğunda çeşitli bahanelerle geçiştirilen Özgül, arkadaşlarının son işlemleri için yine bir miktar para yatırdı. Fakat yine de araç sahibi olamadı.



MAHALLEYE DOLANDIRILANLAR GELDİ

Parasını geri istediğinde dolandırıldığını anlayan Özgül, çiftten şikayetçi oldu. Bu sırada çifti aramak için mahalleye gelen onlarca şahıs arasında bulunan mağdur Bilgin Açar ve Ömer Altunkara da savcılığa başvurdu.