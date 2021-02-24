İstanbul'da 'bahar temizliği' denetimleri başlatıldı

İstanbul'da bahar yaklaşırken Beyoğlu ve Şişli'de 300 personelin katıldığı 'Bahar Temizliği' adı verilen geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi başlatıldı. Taksim Meydanı'ndan çıkış yapan polis ekiplerine, havadan da polis helikopteri destek verdi. Şişli ve Beyoğlu'nun birçok noktasında arama ve tarama denetimleri yapıldı.



Beyoğlu ve Şişli'de geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi yapılıyor. Denetime Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri, Motosikletli Polis Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER TELEFONUNA SARILDI



Taksim Meydanı'nda toplu halde bekleyen polisleri görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kimi fotoğraf çektirirken, kimi de arkadaşlarına canlı yayın yaptı. Taksim Meydanı'nda vatandaşların ve turistlerin şaşkın bakışları altında çıkan ekipler, Beyoğlu ve Şişli sokaklarında denetime başladı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlere 300 personel ile 9 motosiklet ve 20 ekip arabası katıldı. Dolapdere'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Aramalara narkotik köpeği de katıldı.