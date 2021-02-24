Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de zihinsel engelli genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

'de genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

’in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, kişinin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 01:45 Son Güncelleme: 25.2.2021 01:56 ABONE OL
İzmir'de zihinsel engelli genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulması açıklamasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı.



DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'de zihinsel engelli genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Öte yandan görüntülerin çekildiği sırada dehşetin yaşandığı merkezde görev yapan, ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de zihinsel engelli genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA