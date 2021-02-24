



DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'de zihinsel engelli genci darp etmişlerdi! Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.