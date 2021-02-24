Haberler Gündem Haberleri Kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

Kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı? Ülkemizde 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pandemiye yönelik alınan bulaş riskinin en aza düşürülmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında kafeler ve restoranların gel al yöntemi ve paket servisiyle çalışmalarına karar verilmişti. Başkan Erdoğan tarafından son kabine toplantısı sonrası 1 Mart itibariyle kademeli normalleşme adımlarının atılacağının açıklanmasıyla Kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yoğun olarak yanıt aranmaya başladı. Merak edilen Kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:34 Son Güncelleme: 24.2.2021 23:35 ABONE OL

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servisi yöntemleriyle çalışan kafeler ve restoranlara ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşmenin ilk adımlarının atılacağı bilgisini vermesi sonrasında kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılmaya başlandı. KAFELER VE RESTORANLAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Kafe ve restoranlara ilişkin merak edilenlere ilişkin detaylar şöyle;





Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor. Kafeler ve restoranların açılışına yönelik yeni bir gelişme olması durumunda buradan öğrenebileceksiniz…