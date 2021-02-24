Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Avrupa Savunma-2021 Tatbikatı'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batı Trakya'da icra edilecek olan Avrupa Savunma-2021 Tatbikatı'na ilişkin olarak, "Defender Europe-2021 adlı tatbikat ABD Avrupa Komutanlığı'nın Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyettir. Tatbikat 1995'ten beri her yıl yapılıyor" dedi.

SAT/SAS TİMLERİ DE GÖREV ALACAK

Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan ve Avrupa Savunma 2021 tatbikatlarına ilişkin konuştu. Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin olarak Akar, "Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı bir faaliyetidir. Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçaklarının yanı sıra SAT/SAS timleri de görev alacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA SAVUNMASINA DESTEK İÇİN YAPILAN BİR FAALİYET"

Bakan Akar, Batı Trakya'da icra edilecek Defender Europe 2021 tatbikatına ilişkin olarak da, "Defender Europe-2021 adlı tatbikat ABD Avrupa Komutanlığı'nın Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyettir. Tatbikat 1995'ten beri her yıl yapılıyor. Türkiye de Yüksek Hazırlık Görev Gücü'nün bir kısmı ile tatbikata katılacak" şeklinde konuştu.