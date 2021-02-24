Motorla önünü kesip kuryeyi gasp ettiler

Fatih'te bir alt geçitte 19 Şubat günü meydana gelen olayda döviz bürosunda çalışan bir kurye, çalıştığı kuyumcudan aldığı paraları bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Bir otomobil ve motosiklet, kuryenin önünü kesti. Motosikletinden inen ve elebaşı olduğu iddia edilen Rıdvan K.(23) silahını kuryeye doğrultarak paraları istedi. Şüpheliler, 1 milyon 200 bin lirayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kurye, dakikalar içerisinde polis ekiplerini arayarak yardım istedi.





Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, saatler sonra farklı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyon ile 10 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Rıdvan K. ise, memleketi İzmir'e gitmek için bindiği şehirler arası otobüste gözaltına alındı. Operasyonda 710 bin tl ve 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



Öte yandan şüphelilerin, akan trafikte kuryenin önünü keserek silah zoruyla paraları alma anı ve olay yerinden uzaklaşmaları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.