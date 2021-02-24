SON DAKİKA! 3. dalga ile mücadele eden Avrupa'da korkutan açıklama geldi! Türkiye'de fark!

Avrupa başta olmak üzere dünyada özellikle yeni mutant virüsler nedeniyle adeta patlayan Kovid-19 vakalarında son iki haftadır düşüşler yaşanıyor. Yeni dalgayı Avrupa kadar sert yaşamayan Türkiye için inen vakalar olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bahar aylarının da gelmesi ile birlikte Türkiye'nin daha da rahatlaması bekleniyor. Aşılama hızla devam ederken uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için de tarih belli oldu.