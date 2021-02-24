Son dakika: DEAŞ operasyonu! Ezidi kız çocuğu kurtarıldı

Ankara'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 DEAŞ'li terörist yakalandı. DEAŞ'lilerin Irak'ta sözde ganimet olarak alarak ellerinde tuttuğu 7 yaşındaki ezidi bir kız çocuğu da kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının yaptığı ortak çalışmalar sonucu, Irak'ın Musul kentinde DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O.'nun Ankara'ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli, Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilmeye başlandı. S.O.'nun daha önce Irak ordusunda subay olduğu ve terör örgütü faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Evde, S.O.'nun sözde ganimet olarak Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunun bulunması üzerine harekete geçildi.

7 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hassas yürüttüğü operasyonda S.O. isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.