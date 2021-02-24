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: Eren 11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler...

haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleye yönelik operasyonları sürüyor. 2021 yılında başlatılan Eren operasyonlarının 11'incisi - kırsalında düzenlendi. Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu'na 781 personel katıldı. Operasyondan ilk görüntüler de geldi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:51 Son Güncelleme: 24.2.2021 10:03 ABONE OL
Son dakika: Eren 11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler...

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonunun başladığını duyurdu. 781 personelin katıldığı operasyon ile PKK'nın Bitlis-Siirt kırsalındaki kış üslenmesine karşı harekete geçildi.

EREN-11 SEHİ ORMANLARI OPERASYONU BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: Eren 11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı! İşte ilk kareler...
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