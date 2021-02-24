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Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanması’na operasyon! 13 muvazzaf gözaltına alındı!

merkezli 10 ilde FETÖ’nün TSK Yapılanması’na operasyon yapıldı. 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:18 ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanması’na operasyon! 13 muvazzaf gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nün TSK Yapılanması'na operasyon yapıldı. 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 muvazzaf asker gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'inin Asteğmen, 6'sının Astsubay ve 6'sının Uzman Çavuş olduğu öğrenildi. Üç firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanması’na operasyon! 13 muvazzaf gözaltına alındı!
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