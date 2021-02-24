Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MİLLİ İRADEYİ ÜLKEMİZDE YENİDEN HAKİM KILDIK

Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah etmedik. Yaşadığımız onca saldırı ve kumpasa rağmen davamıza sahip çıkıyoruz. Bugünün Türkiye'si huzurun, barışın, özgürlüklerin ülkesidir. Bugünün Türkiyesi kalkınmanın, refahın ülkesidir. Demokrasimize vurulan vesayet prangalarını tek tek ortadan kaldırarak milli iradeyi ülkemizde yeniden hakim kıldık.

HER DAMLA KANIN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ

Terörle mücadele alanında attığımız adımların olumlu neticelerini görmeye başladık. Hem terör örgütüne katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde düşüş yaşanıyor. Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.

TERÖR MESELESİNİ ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ

Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır. Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız