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Son dakika: İki terör örgütüne çifte operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütleri DHKP-C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri saptanan beş şüpheli çifte operasyonla gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 24.2.2021 10:10 Son Güncelleme: 24.2.2021 10:11 ABONE OL
Son dakika: İki terör örgütüne çifte operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütleri DHKP-C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri saptanan beş şüpheli çifte operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik çifte operasyon düzenledi. Terör örgütlerinin "Mahalli Alan" yapılanmalarında faaliyet yürüten, korsan gösteri ve eylemlere katılan, terör örgütlerinin propagandasını yapan ve terör örgütlerinin devamlılığını sağlamak adına faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen E.D., O.V., V.Ç.A., A.A.Ö. ve M.A.G. isimli beş şüpheli İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İki firari şüpheli ise aranıyor.

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Son dakika: İki terör örgütüne çifte operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı
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