Son dakika: 'İnce' çalışmalar başladı! Masada iki seçenek var: Partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü...

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

'Memleket Hareketi' başlatan ve CHP'den istifa eden Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da 3 gün süren toplantıda parti programını hazırlayan İnce ve kurmayları, bugün Ankara'da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı. Başkent'te otelde bir araya gelen İnce ve ekibi, partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak. Partinin ismiyle ilgili 'Umut Partisi' ve 'Memleket Partisi' seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi. Toplantıya, CHP'den istifa eden isimlerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan partinin genel merkezinin de tutulduğu, binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.