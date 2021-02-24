Son dakika | Kademe tamam: İşte normalleşmeye en yakın iller

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNCE ANKARA

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir'de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil."