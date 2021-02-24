Son dakika: Mahallenin Şeker Teyze'siydi! Hafriyat kamyonunun altında ezilerek can verdi!

İstanbul Sancaktepe'de "Şeker Teyze" olarak bilinen 82 yaşındaki bir kadın, yolun karşısına geçmek istersen hafriyat kamyonunun altında ezilerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirerek kamyona saldırdı.

Olay İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mahallelinin "Şeker Teyze" olarak seslendiği Şehrinaz Bozbey isimli 82 yaşındaki kadın, hava almak için evinin önünde yürüyüşe çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Bozbey, o esnada dönüş yapmakta olan 34 JC 4186 plakalı bir hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kazaya tanık olan mahalleli ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları ise sinir krizi geçirerek kamyonun camlarını kırdı. Kamyon şoförü tepkiler üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yapılan ihbar ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hemen hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazanın ardından yaşlı kadının yakınlarının tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförü ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

KÖR NOKTA DETAYI

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise yaşlı kadının yolda yürüdüğü, hafriyat kamyonunun sokağa girmek için manevra yaptığı, kamyonun yaşlı kadını ezdiği ve çevrede bulunan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.