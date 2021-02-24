TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıkladı! 33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 33 milletvekili fezlekesini Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk etti.

Şentop, TBMM Başkanlığı'na ulaşan 33 milletvekilinin fezlekesini komisyona sevk etti. Şentop, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 33 milletvekili hakkında fezlekenin TBMM Başkanlığı'na ulaştığını ifade etmişti.

HDP'Lİ 9 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA, 6-8 EKİM OLAYLARININ AZMETTİRİCİSİ OLMAK SUÇUNDAN FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.