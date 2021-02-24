Vali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisiyle görüştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden Philippe Leclerc'e BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, BMMYK İstanbul Sorumlu Saha Müdürü Fatih Elkaddah, BMMYK İstanbul Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Can Vodina, BMMYK İstanbul Kıdemli Mülteci Koruma Sorumlusu Selçuk Şatana eşlik etti.



Valilik makamında yapılan görüşmelere Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek de katıldı.



BMMYK Türkiye Temsilciliği görevine başlayan Leclerc'e görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Yerlikaya, uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.



Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı görüşmede Vali Yerlikaya, iş birliğinin sürdürülmesi için temennilerde bulunarak Leclerc'e görevinde başarılar diledi.



Leclerc ise, Türkiye'nin misafirliğinin önemli olduğunu belirterek göç konusunda yürütülen çalışmalar, salgın döneminde mültecilere yönelik yapılan yardım faaliyetleri ve Valilik tarafından alınan önlemler için Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Görüşme, istişarenin ardından tamamlandı.