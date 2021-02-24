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Yasaklar kalkacak mı sorusu ile yanıt buluyor! Bu hafta , hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kademeli normalleşmenin başlayacağı Mart ayı yaklaşırken da gündemdeki yerini koruyor. Normalleşme süreci ile beraber alınacak olan yeni koronavirüs kararları Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. Durum böyle olunca, bu hafta , ne zaman ve hangi gün yapılacak sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösteriyor. yapılacak sorusu, aynı zamanda esnafın da merak ettikleri arasında bulunuyor. Restoranlar ve kafelerle ile ilgili yeni kararların da Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:24 ABONE OL
Yasaklar kalkacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Normalleşme takvimi için geçtiğimiz hafta duyurulan 1 Mart tarihi yaklaşıyor. Normalleşme öncesi en çok araştırılan konuların başında ise Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı yer alıyor. Bilindiği üzere, alınacak olan kademeli normalleşme kararları ve olası yeni yasaklar Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Alınan kararlar Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

YASAKLAR KALKACAK MI SORUSU KABİNE TOPLANTISI İLE YANIT BULACAK

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu aynı zamanda esnafın da bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Restoranlarda ve kafelerde yapılması beklenen yeni düzenlemelerin Kabine'den sonra açıklanması öngörülüyor.

İşte, merak edilen Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler;

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

  1. İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
  2. Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
  3. Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
  4. Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
  5. Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
  6. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." Dedi

"SALGININ DÜNYA, ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZDEKİ SEYRİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." Dedi.

"İLLERİMİZ 4 GRUBA AYRILACAK"

"Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Mart, aşılamada çok büyük mesafe katedeceğimiz ve yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASI İÇİN…"

"Hala uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar hassas davranırsa normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir." dedi.

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Yasaklar kalkacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
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